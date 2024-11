L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante il centrocampo del Napoli. Secondo il quotidiano Conte in estate ha voluto costruire un Napoli, scegliendo giocatori adatti per la sua idea di calcio. Contro l’Atalanta ci sarà proprio uno di questi innesti a dirigere la mediana, ovvero Billy Gilmour, che Conte ha sempre elogiato. Martedì a Milano ha disputato una grande partita, portando sia qualità che voglia di sacrificarsi per i compagni. Sacrificio che ha fatto tutta la mediana martedì, con circa 37mila chilometri percorsi, 12mila solo da Gilmour. Generosità e qualità tra tocchi di prima, passaggi filtranti ed una manovra rapida. Dunque questi dati evidenziano la forza del centrocampo azzurro.