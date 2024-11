Kvaratskhelia e Lukaku si stanno prendendo il Napoli: i numeri della coppia gol

Una nuova connection, sempre più forte e solida, sta nascendo in casa Napoli. Parliamo ovviamente dell’intesa che sta emergendo, in maniera forte e qualitativa, tra Khvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku. In queste prime partite di campionato, pur non avendo sempre giocato insieme dall’inizio, il georgiano e il belga stanno costruendo una connessione di altissimo livello, portando il Napoli a lottare seriamente per lo Scudetto e per il ritorno nelle competizioni europee.

Un’intesa destinata a durare

Arrivato negli ultimi giorni del calciomercato estivo per sostituire il partente Victor Osimhen, finito in prestito al Galatasaray dopo un braccio di ferro silenzioso in chiave cessioni con la società, Lukaku si è integrato perfettamente nella realtà napoletana grazie alle “coccole” sportive del suo padre calcistico, quell’Antonio Conte che nell’Inter è riuscito a renderlo un attaccante di profilo mondiale. L’ex Manchester United e Chelsea, al momento, ha segnato 4 gol e servito 4 assist in campionato, con il computo dei passaggi decisivi da aggiornare a 5 se teniamo conto dell’assist per McTominay in Napoli-Palermo di Coppa Italia.

D’altro canto, nonostante i dubbi emersi per via del rinnovo di contratto ancora non avvenuto, anche Kvaratskhelia si sta dimostrando sempre più prolifico in quest’annata. Con un curioso andamento che lo vede produrre bonus soltanto nelle giornate pari di campionato, almeno finora il georgiano ha segnato 5 gol e servito 2 assist. Questi numeri rendono la coppia Kvaratskhelia-Lukaku la terza più prolifica in Serie A, al momento. Soltanto i tandem dell’Inter e dell’Atalanta stanno avendo un rendimento superiore alla coppia del Napoli, con Thuram e Lautaro Martinez (7+4) e Retegui e Lookman (10+4).

Una coppia da Scudetto?

Ovviamente, il rendimento di questi due calciatori sta letteralmente trascinando la squadra di Conte verso un campionato di potenziale alta classifica. Almeno per adesso, molti dei bookmakers danno il Napoli tra le favorite per lo Scudetto e sui portali autorizzati e legali si possono consultare a titolo informativo le quote sul campionato di serie a per meglio comprendere quali siano anche le altre squadre in lotta per il titolo.

Di certo, per poter impostare ancora discorsi di alto livello, il funzionamento della coppia d’attacco del Napoli è fondamentale per Conte. Kvaratskhelia non è più soltanto un concentrato di classe ed estro ma anche un esterno molto abile nella doppia fase, con una capacità di copertura difensiva sempre più d’impatto. Lukaku, che sta ancora entrando per la migliore forma fisica, sta invece interpretando il ruolo di pivot e di perno offensivo al meglio possibile, galvanizzato da un contesto che sta cercando di valorizzarlo il più possibile. Per certi versi, entrambi sembrano completarsi vicendevolmente. I prossimi impegni di un calendario che sta diventando difficile diranno molto sulla reale forza del Napoli e sulle capacità della squadra di poter arrivare a lottare per obiettivi importanti. Nel frattempo, Conte e i tifosi si godono due giocatori offensivi di grandissima e pregevole fattura, impegnati per riportare il club in alto dopo una stagione scorsa contrassegnata da un calo insospettabile quanto profondissimo.