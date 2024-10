Scotto: “Conte infastidito dal match con l’Empoli, si cambierà l’orario dell’allenamento”

Il giornalista Giovanni Scotto ha parlato ai microfoni di Televomero di un idea di Antonio Conte per arrivare al meglio alla sfida con l’Atalanta: “L’anno scorso gli azzurri fecero una pessima figura contro la Dea e Conte conosce i rischi. La prestazione con l’Empoli non gli è affatto piaciuta, per questo vuole far allenare la squadra alle 12.30. Nonostante la Champions, Gasperini sta cambiando poco, sta dando un’identità alla sua squadra. Credo che per il Napoli sia la partita più difficile di questo trittico”.