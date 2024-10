Repubblica: “Gasp vicino al Napoli in estate, ora torna da avversario: il retroscena”

Gian Piero Gasperini domenica guiderà la sua Atalanta al Maradona, lo stadio del Napoli. Il tecnico degli orobici, durante la scorsa estate, ha avuto dei colloqui proprio con il Napoli, del quale sarebbe potuto divenire l’allenatore. Questo particolare viene sottolineato nell’edizione odierna de La Repubblica:

“Nell’estate della ricostruzione, Aurelio De Laurentiis ha pensato anche a Gasperini in attesa che si potessero sbloccare i discorsi per Conte. Il patron azzurro ed il tecnico si sono scambiati complimenti reciproci e, a seguito della vittoria dell’Europa League con la sua Atalanta, l’allenatore piemontese ha pensato per qualche ora di abbandonare la panchina orobica per tentare la ricostruzione proprio all’ombra del Vesuvio. Poi qualcosa non è scattato e ha deciso di rimanere a Bergamo, la sua isola felice, per tentare un nuovo miracolo calcistico con un organico nuovamente rivoluzionato”.