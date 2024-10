Repubblica – Gasp torna al Maradona: in estate poteva essere la sua casa

Come riporta Repubblica, Gian Piero Gasperini domenica guiderà la sua Atalanta contro gli azzurri, ma fino a pochi mesi fa il Maradona poteva essere la sua casa: “Nell’estate della ricostruzione Aurelio De Laurentiis ha pensato pure al Gasp in attesa che poi si concretizzasse la trattativa per Antonio Conte. Il presidente e Gasperini si sono scambiati complimenti reciproci e dopo la vittoria in Europa League dell’Atalanta contro il Bayer Leverkusen, l’allenatore piemontese ha pensato per qualche ora di abbandonare la panchina bergamasca per tentare la ricostruzione proprio a Fuorigrotta. Poi qualcosa non è scattato e ha deciso di rimanere a Bergamo che resta la sua isola felice per tentare unn uovo miracolo calcistico con un organico nuovamente rivoluzionato.