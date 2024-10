Lutto per l’ex azzurro Quagliarella: è venuto a mancare il padre Antonio

Bruttissimo lutto per l’ex azzurro Fabio Quagliarella, è appena venuto a mancare suo padre Vittorio. A darne conferma anche la giovanile della Virtus Junior Stabia di Castellammare di Stabia e la Sampdoria con due post di cordoglio: “La Virtus Junior Stabia si stringe al dolore della famiglia Quagliarella per la perdita del caro Vittorio. Un uomo dal cuore d’oro, sempre generoso e disponibile, e un grande amico della nostra società.La sua assenza lascia un vuoto immenso, ma il suo ricordo vivrà sempre con noi. Alla famiglia Quagliarella giungano le più sentite condoglianze da parte di tutti noi“. Questo il messaggio dei blucerchiati: “L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vittorio Quagliarella, papà della nostra leggenda Fabio. Alla famiglia Quagliarella vanno le più sentite condoglianze da parte del club blucerchiato”. Si attende il post della SSC Napoli.