Lo Monaco: “Conte apprezza Dorgu; serve un rinforzo sulla sinistra”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha partecipato a un’intervista durante il programma Radio Goal, trasmesso in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Le sue parole: “Le squadre che mette in piedi Conte sono pragmatiche, essenziali, aggressive, applicate, lui ha sempre fatto questo calcio qui. Penso che il Napoli di oggi sia l’emblema dell’idea di calcio di Conte. Il campionato scorso è stato devastante in tutti i sensi ed minato la squadra nel modo di essere, è stato Conte a ricostruirla e l’ha fatto in poco tempo. Bisogna dire bravo a Conte, mi auguro che il Napoli arrivi fino in fondo e ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Conte è bravo a tenere sulla corda i suoi, forse a qualcuno Conte non sarà simpatico, ma è un vincente. Olivera? Conte sa cosa fare per avere il massimo da ogni calciatore. Dorgu e Bonny? Conte sa che a sinistra c’è bisogno di un rinforzo, Dorgu gli piacerebbe molto”.