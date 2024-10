La Repubblica – Lukaku continua a crescere di condizione, fermarlo sarà dura

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito del rendimento di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli andato in gol nella recente sfida al Milan. “Mancavano all’appello solo Lukaku e Kvaratskhelia, è ancora più importante che si siano risvegliati insieme a San Siro. Il belga e il georgiano stanno imparando a sfruttare al meglio le loro affinità in campo e così possono diventare l’ago della bilancia per arrivare al tricolore. Lukaku è arrivato a quota 4 gol, risponde con i fatti alle critiche. Nel frattempo, il suo stato di forma cresce, e sarà sempre più difficile fermarlo”.