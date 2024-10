Il Mattino – La strigliata di Conte a Verona: “Non avete fame dopo un decimo posto ed una stagione da schifo?”

Il Napoli di Antonio Conte è attualmente primo in classifica e procede spedito nel suo percorso. Tutto però, è partito dal doloroso Ko rimediato contro il Verona ad inizio campionato, che aveva lasciato più di un pensiero negativo nei pensieri di più di un tifoso. Ne scrive oggi l’edizione odierna de Il Mattino. Fu proprio da quella partita che il tecnico salentino trovò il modo per rimettere il gruppo in carreggiata. “Vi rendete conto che non avete fame, dopo un decimo posto ed una stagione da schifo? Ma come è possibile?” Una frase che ha colpito nell’orgoglio chi già c’era, ricordando loro qual è il modo per vincere. È da lì che la campagna acquisti è stata accelerata e di fatto, è nato il Napoli attuale.