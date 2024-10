Gazzetta – Rinnovo Kvara, resta il nodo legato alla clausola: le ultime

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: “Ieri mattina il d.s. azzurro Giovanni Manna e l’agente di Kvara, Mamuka Jugeli, hanno provato a sbloccare la situazione, cercando di colmare la distanza di partenza che c’è dalla scorsa estate. L’offerta del Napoli è lì sul tavolo da un po’ e viene ritenuta congrua dal club, pronto a offrire a Kvara un contratto da circa sei milioni complessivi bonus inclusi. Un ingaggio che sarebbe a salire, di anno in anno, e che alla lunga potrebbe portare il georgiano a guadagnare in futuro ciò che vorrebbe ora, ossia 8 milioni netti a stagione. Se il rinnovo arrivasse in tempi stretti, l’adeguamento salariale sarebbe retroattivo e permetterebbe al georgiano di guadagnare già quest’anno quanto stabilità dal nuovo contratto. Diversamente, Kvara continuerà a percepire 1,8 milioni (più bonus) fino a fine anno. Poi, a due anni dalla scadenza, potrebbe convenire a tutti stringersi la mano e salutarsi. Ma è un’ipotesi lontana, ora si lavora per andare avanti insieme. Con l’obiettivo comune di tornare a vivere le grandi notti di Champions. Il nodo della questione, oggi, resta la clausola rescissoria. Il Napoli è rimasto scottato dall’affare Osimhen, ma comunque non intende assecondare la richiesta avanzata ieri da Jugeli: l’agente vorrebbe fissare a 80 milioni la clausola per portare via Kvara dalla prossima estate. E su questo punto gira un po’ tutto l’affare. Per il Napoli non è una cifra congrua e considerando il no al Psg all’offerta da oltre cento milioni, impossibile pensare a una via d’uscita inferiore. Il Napoli vuole accontentare Khvicha Kvaratskhelia, riconoscendo così il suo status di potenziale top player internazionale. È pronto a fare un sacrificio economico per tenersi stretto la sua stella, per evitare che questioni extra campo possano minare la serenità ritrovata di ambiente e spogliatoio. Jugeli ha apprezzato lo sforzo di Aurelio De Laurentiis e anche la volontà del Napoli di fare il massimo per accontentare il suo assistito, tornato a essere pienamente al centro del progetto tecnico azzurro. Ci si aggiornerà più avanti, ma intanto la trattativa è ripartita e si torna a giocare a carte scoperte. Con una certezza: Kvara vuole vincere ancora con il Napoli e, anche in caso di mancato rinnovo, continuerà a dare tutto per la squadra fino a fine stagione“.