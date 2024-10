Come riporta il Corriere dello Sport, la vittoria sul Milan ha portato grande entusiasmo (come se non ce ne fosse già) e i tifosi continueranno ad accompagnare in massa gli azzurri nelle prossime due partite in casa. Domenica alla mezza contro l’Atalanta sono attesi circa 51mila spettatori. Poi la prossima in casa sarà il 24 novembre contro la Roma e il sold out è praticamente scontato. Lunedì inizierà la vendita per i possessori di Fidelity Card e giovedì la vendita sarà libera.