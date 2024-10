Denis: “Napoli-Atalanta sarà una gara stupenda. Gli azzurri sono una squadra completa”

German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della prossima sfida che vedrà contrapposti proprio i partenopei agli orobici. Di seguito, le sue parole.

“Napoli-Atalanta sarà una gara stupenda per gli spettatori, son due squadre in salute. Lookman fa goal e fa assist, Kvaratskhelia pure, forse il georgiano è più egoista, più finalizzatore. Conosciamo l’idea di calcio di Conte, bisogna corrersi e lottare per la squadra. Una volta che si recupera palla bisogna affidarsi ai calciatori di qualità che ci sono in attacco. In attacco c’è un Lukaku che fa inserire le mezz’ali e gli esterni sono devastanti nell’uno contro uno. È un Napoli completo e per l’Atalanta sarà dura. Retegui mi sta sorprendendo, Gasperini tira fuori il meglio da ogni calciatore, tutti gli attaccanti fanno goal con Gasperini. Poi Retegui è forte di testa, è veloce, è bravo tecnicamente. Retegui ha qualcosa di Milito, forse Milito era più tecnico anche se Retegui in questo periodo sta facendo cose straordinarie dal punto di vista della qualità”.