Corbo: “Non ero favorevole all’arrivo di Conte, ma sta facendo un lavoro eccellente. Nella squadra si vede la sua mano”

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del lavoro di Antonio Conte sulla panchina partenopea. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Conte ha fatto un lavoro eccellente e sono felice di dirlo, io avevo molte perplessità su di lui e non ero favorevole al suo arrivo. Conte sta dando prova di grande equilibrio, ha buon gusto nei suoi atteggiamenti. Prima voleva essere per forza un sergente di marines, io lo criticai quando era all’Inter con Eriksen che non funzionava e fu preso da lui. Sul piano pratico Conte non tradisce mai. Quest’anno, a Napoli, stiamo vedendo il miglior Conte. La squadra rende moltissimo e il suo carattere è diventato più accettabile. Questo Napoli è più forte di quanto appaia e di quanto abbia fatto fino ad ora. È il Napoli, negli 8/11, di Spalletti. Il mercato è stato importante, Buongiorno è stato un acquisto formidabile. Lukaku ha fatto una partita buona a Milano, da 7.5 in pagella. In questa squadra si vede la mano dell’allenatore, mi dà entusiasmo vedere che il Napoli sia andato in goal su uno schema prevedibile di un allenatore che aveva studiato le partite del Milan”.