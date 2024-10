Antonio Conte, tecnico del Napoli, parlerà domani venerdì 1 novembre in conferenza stampa da Castel Volturno, in vista della difficile partita di campionato con l’Atalanta, che si terrà domenica 3 novembre alle ore 12:30 al Maradona. L’evento, immediatamente successivo all’importante successo conseguito contro il Milan a San Siro, sarà utile per fare il punto della situazione e conoscere le ultime novità di casa Napoli. Questa, si terrà a partire dalle ore 14:30.