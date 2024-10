Compleanno in casa Napoli, Olivera compie 27 anni. Gli auguri della Ssc Napoli

Compleanno in casa Napoli. Mathias Olivera compie oggi 27 anni. Il terzino uruguaiano, arrivato dal Getafe nell’estate del 2022 per la cifra di circa 16 milioni di euro, ha conquistato il terzo scudetto con la maglia partenopea. Sotto la nuova gestione di Antonio Conte, ha trovato nuova linfa, risultando spesso tra i più positivi in campo. Ad Olivera, vanno gli auguri da parte di tutta la redazione di MondoNapoli. Di seguito, il comunicato di auguri della Ssc Napoli, apparso sul sito ufficiale della società.

