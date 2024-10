Cds – La probabile formazione degli azzurri per la sfida contro l’Atalanta: dubbio a centrocampo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte, ha un solo incertezza per la formazione titolare in vista della gara contro l’Atalanta, legato alla possibilità di schierare o meno Stanislav Lobotka: “Subito in campo. Non c’è tempo, del resto, domenica il Napoli dovrà affrontare l’Atalanta alle 12.30 al Maradona e il gruppo non avrà la possibilità di rallentare fino alla sfida con la squadra di Gasperini. Per quel che riguarda la formazione, l’idea è che il tecnico confermerà in blocco o quasi gli uomini schierati martedì dal primo minuto contro il Milan. Il vero dubbio? Relativo ancora a Lobotka. Tutto secondo i piani: l’obiettivo è restituirlo a Conte già per la Dea, ma le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno fino a sabato, rispettando il principio del rischio zero. Ovvero: nessuna forzatura. E al massimo, convocazione rimandata al big match del 10 novembre con l’Inter“.