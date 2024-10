La Ssc Napoli, attraverso i propri profili social, ha ricordato Diego Armando Maradona, che oggi avrebbe compiuto 64 anni. Lo fa attraverso un meraviglioso video in cui si succedono più disegni raffiguranti alcuni dei momenti più iconici del fuoriclasse argentino in maglia partenopea. A questo, aggiunge la dicitura: “Legends never die. Happy Birthday, Diego”. Di seguito, la clip.