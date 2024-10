Sky – Rinnovo Kvaratskhelia, le parti cercano l’intesa sull’ingaggio, ma il vero nodo è la clausola. La situazione

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, rende noti alcuni aggiornamenti a proposito della trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato, il nodo principale nella trattativa sta nell’inserimento di una clausola rescissoria nell’accordo. L’entourage del giocatore vorrebbe che questa fosse di 80 milioni di euro, mentre la società non vorrebbe che venisse inserita, o comunque, che questa più elevata. Di seguito, ecco quanto si apprende dal sito ufficiale del collega.



“Il Napoli offre una base di 5 milioni a salire negli anni, con una cifra che però non andrebbe a superare gli 8 milioni. La richiesta dell’entourage dell’esterno è invece di 5 milioni a salire fino a 8-9 dal terzo o quarto anno. Ma il nodo della questione riguarda la clausola: la richiesta dell’entourage è quella di 80 milioni più una commissione per la vendita come riconoscimento per aver portato il georgiano agli azzurri nell’estate del 2022 per 9 milioni più bonus. Il Napoli, invece, non vorrebbe inserire tale clausola, o quantomeno vorrebbe alzarla dato che ritiene la cifra non adeguata. Attualmente, Kvaratskhelia percepisce uno stipendio di 1.6 milioni più diritti d’immagine”.