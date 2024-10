Romano – Rinnovo Meret, ci sono due opzioni sul tavolo. La situazione

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, scrive sul suo profilo X a proposito del rinnovo di Alex Meret. Secondo quanto da lui riportato, ci sono due idee sul tavolo: un rinnovo fino al 2027 con opzione per un’altra stagione ed un’estensione che vada direttamente a giugno 2028. Di seguito, il tweet. “Trattative in corso tra il Napoli e Alex Meret per il nuovo accordo. Il contratto proposto prevede due opzioni: accordo fino a giugno 2027 con opzione fino al 2028; o accordo valido fino a giugno 2028. In questa stagione, Meret ha totalizzato 7 clean sheet ed ha un ottimo rapporto con Antonio Conte”.

