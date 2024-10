Repice sicuro: “Kvara? Quando si accende mi ricorda Best”

Francesco Repice, telecronista Radio Rai, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Kvaratskhelia. Ecco cosa ne pensa:

“Kvaratskhelia ha fatto un goal meraviglioso, è complicato per tanti difensori prenderlo. La verità è che Kvaratskhelia sia un giocatore di categoria superiore. A me piace anche il suo numero sulla maglia, i calzettoni abbassati, la capigliatura scombinata, quelle accelerazioni, insomma mi fanno ricordare George Best. La vittoria del Napoli è stata pesantissima perché arriva all’inizio di un ciclo pesante, è stata una gara divertente. Mi piace il calcio di Conte, quello di Allegri, mi piace un calcio completo”.