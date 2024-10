Pasquale Mazzocchi, calciatore del Napoli, ha condiviso un messaggio sul proprio profilo Instagram per celebrare la vittoria degli azzurri in casa del Milan, match nel quale è entrato con buon profitto nella ripresa. Di seguito, le parole del terzino partenopeo: “Con l’umiltà di non essere superiori a nessuno, ma con la consapevolezza di non essere inferiori a nessuno!”