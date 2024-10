FOTO – Leao si congratula con Lukaku, lo scatto sul profilo Instagram del portoghese. Il belga risponde: “Fratello”

Rafael Leao, forte calciatore del Milan, ha diffuso uno scatto sul proprio profilo Instagram in cui stringe la mano e si congratula con Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, al termine della sfida che ha visto i partenopei espugnare San Siro per 2-0 anche grazie ad un gol del belga. Messaggio al quale Lukaku ha risposto, riportando nelle sue storie un saluto in portoghese: “Irmao, Tmj”, che sta più o meno per: “Fratello, siamo insieme qui”. Di seguito, ecco cosa appare nelle storie dei calciatori.