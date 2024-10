Oggi 30 ottobre Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 64 anni. Le emozioni ed il lascito del fuoriclasse argentino, autore di 7 meravigliose stagioni in maglia partenopea, sono ancora oggi rilevanti e incise nella mente di tantissimi appassionati di calcio, non solo ai tifosi del Napoli. La società, attraverso il suo profilo X in lingua spagnola, ha posto degli auguri riguardo questa giornata: “Feliz Navidad”. Il riferimento è chiaro, e lascia poco all’interpretazione. Di seguito, il tweet.

Feliz Navidad 🔟🐐🇦🇷 — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) October 30, 2024