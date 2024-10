Jacopo Fazzini piace al Napoli.

Il centrocampista dell’Empoli, come riportato stamane da Il Mattino, sta disputando un’ottima stagione con i toscani ed è seguito già dalla scorsa estate in termini di calciomercato dagli azzurri. Il ds Manna potrebbe sondare la pista con il patron Corsi per provare ad ascoltarne il valore del cartellino.