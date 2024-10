Del Genio: “Ieri il Napoli non è stato rinunciatario! Ha spesso pressato alto e gestito palla nella trequarti del Milan, vi spiego”

Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato con un post sui propri profili social alcuni fatti di Milan-Napoli. In questo, cerca di analizzare la partita dei partenopei a San Siro sotto un altro punto di vista. Di seguito, le sue parole.

“Non ripetiamo sempre le stesse cose. Il Napoli con il Milan ha spesso pressato alto, il primo gol nasce così. Il Napoli con il Milan ha spesso gestito palla con molti uomini posizionati sulla trequarti avversaria, il secondo gol arriva così. Sul 2 a 0 ha chiuso azioni, vedi tiro di Anguissa di poco fuori, con 6 calciatori vicino all’ area di rigore del Milan. In altre gare a volte è stato un po’ rinunciatario, ieri no. Quindi niente fortuna, niente cinismo, ieri a Milano prestazione di ottimo livello. È necessario analizzare ogni partita come merita e non ricorrere sempre alle etichette che si appiccicano ai tecnici ed alle loro squadre. Bravi tutti, bravissimo Conte”.