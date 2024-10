CdS – Infortunio Lobotka, cosa filtra da Castel Volturno in vista della partita con l’Atalanta

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito delle ultime novità riguardo il rientro in campo di Stanislav Lobotka. Lo slovacco, fermo ai box da 3 partite a causa di un problema ai flessori rimediato in Nazionale, è sulla via del rientro e il suo programma di riabilitazione procede spedito. Era programmato, stando a quanto riportato, che l’ex Celta Vigo saltasse le partite con Empoli, Lecce e Milan. Tuttavia, lo si monitora giorno dopo giorno. La priorità è quella di recuperarlo senza correre troppi rischi. Dunque, si valuterà con la massima attenzione se impiegarlo nel corso della prossima partita contro l’Atalanta, oppure di schierarlo dal primo minuto direttamente nella sfida in casa dell’Inter dell’11 novembre.