Secondo le ultime di formazione del Corriere dello Sport, ci sono novità importanti nella formazione dei rossoneri per il big match di questa sera. Fonseca è orientato a lasciare almeno inizialmente Leao e Tomori in panchina. In difesa quindi spazio alla coppia Thiaw-Pavlovic mentre in attacco, con l’accertamento di Pulisic, sugli esterni ecco Okafor e Chukwueze. Al posto degli squalificati Theo e Reijnders, le scelte del tecnico dovrebbero essere Terracciano e Loftus-Cheek.