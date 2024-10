Il portiere ex Sampdoria Emiliano Viviano intervistato a Tv Play ha risposto ad alcune domande:

“Yamal forte come Messi alla sua età?” Viviano: Non scherziamo! È fortissimo ma è ancora presto per il paragone!

Inoltre ha aggiunto : “Non voglio essere preso per matto, Messi per me è più forte di Maradona, poiché ha vinto tutto”.

Cosa ne pensate tifosi partenopei?