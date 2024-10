L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su un dato riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano Conte sfida il Milan a San Siro, ed in carriera il bilancio con i rossoneri è favorevole al tecnico azzurro. Oggi cominciano gli esami più difficili per il Napoli con il Milan che nel biennio Spalletti è stato un avversario molto insidioso: solo due vittorie in sei partite. Nonostante ciò Il bilancio di Conte con il Milan è decisamente favorevole: 10 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte in 16 confronti. Uno score che rende i rossoneri la squadra più battuta dal tecnico salentino..