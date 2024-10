Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: out Pulisic! Le scelte di Conte e Fonseca

San Siro è pronto ad accogliere una delle sfide più attese dell’anno: Milan contro Napoli, che si affronteranno tra qualche minuto.

Questa sfida, valida per la decima giornata di Serie A, vedrà i partenopei di Antonio Conte cercare di allungare la distanza dalle inseguitrici e di mantenere la loro posizione in vetta; dall’altro lato, il Milan di Paulo Fonseca vuole risollevarsi dopo un avvio di stagione altalenante e cercare di risalire in classifica.

Ecco le formazioni delle due squadre:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Musah, Okafor; Morata. All. Fonseca.

NAPOLI (4-2-4): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, Lukaku, McTominay, Kvaratskhelia. All: Conte