Milan-Napoli 0-2, gli azzurri vincono con merito al San Siro!

Finisce la partita al San Siro Milan-Napoli con il risultato di 0-2 e gli azzurri volano sempre più su a 25 punti in vetta alla classifica. La squadra di Conte vince con merito una partita fisica e tattica, dove i partenopei riescono a pressare alto in buona parte del primo tempo e a gestire il risultato nel secondo. Come ci ha abituato il mister leccese a fare davvero la differenza in questo Napoli è la fase difensiva, sempre compatta e un muro davvero difficile da superare, composto da un ottimo Meret e il duo Rrahmani-Buongiorno. I marcatori di questa partita sono Lukaku che apre le danze subito dopo 5 minuti di match e Kvara che con un tiro splendido al minuto 43 mette il risultato in direzione Napoli.