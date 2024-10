Mauro sicuro: “Lukaku se è in forma è devastante. Su Milan-Napoli…”

Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del match Milan-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Milan-Napoli? Mi aspetto un Napoli forte, cattivo e soprattutto umile così può far paura a tutti. Gli azzurri hanno giocatori molto bravi e dediti al sacrificio soprattutto in avanti, il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsi questa sfida da favorita. Lukaku? Ho visto buttare la palla avanti e mettersi dietro gli avversari contro il Lecce come da tempo non lo vedevo. Se sta bene è uno dei più forti, altrimenti è un uomo in meno”.