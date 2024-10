Francesco Modugno a Televomero: Le difficoltà di Lukaku?

Francesco Modugno a Televomero si è espresso riguardo Romelu Lukaku.

Il belga nonostante i buoni numeri da inizio stagione (4 gol e 3 assist) , in campo è stato quasi sempre offuscato dalle difese avversarie.

Francesco Modugno ha parlato delle difficoltà avute da Big Rom in questo inizio di stagione: “Le difficoltà di Lukaku? Il problema non è fisico o atletico, ma in questo momento non sta riuscendo a rendere al meglio, nonostante si stia allenando intensivamente, rinunciando anche alle convocazioni in nazionale”.

