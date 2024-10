Quasi tutto pronto per la sfida di Serie A tra Milan e Napoli. Alle 20:45 gli azzurri di Antonio Conte scendono in campo per affrontare i rossoneri di Paulo Fonseca.

Le immagini esclusive di MondoNapoli raffigurano il pullman della squadra presso l’Excelsior Hotel Gallia di Milano, in partenza verso San Siro.