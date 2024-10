L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata sul momento che vive Billy Gilmour. Secondo il quotidiano Gilmour sarà nuovamente titolare questa sera nel match di San Siro contro il Milan. Con i suoi spunti incisivi lo scozzese sta cercando di entrare nel vivo della manovra e nel vivo della regia che oggi sarà ancora in suo possesso. Dopo un esordio un pò accorto contro l’Empoli, sabato contro il Lecce si è visto un Gilmour più ispirato, con giocate tecniche e di fantasia in una gara un pò bloccata, che richiedeva una giocata di fantasia per scardinare la difesa salentina.