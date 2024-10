L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano Lobotka è ancora alle prese con l’infortunio e salterà il match di San Siro di questa sera. Lo slovacco è ancora alle prese con l’iter riabilitativo post infortunio ai flessori della coscia sinistra avvenuto in nazionale. Lobotka dunque rimane anche in dubbio per la sfida di domenica al Maradona contro l’Atalanta e solo il prossimi giorni diranno se recupererà o meno.