L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati attuali in casa Napoli. Secondo il quotidiano c’è una buona notizia per Conte in vista della partita di oggi contro il Milan. Infatti dopo l’allenamento di ieri a Castelvolturno è partito con il resto della squadra anche Leonardo Spinazzola. Il terzino azzurro, dunque ha smaltito il fastidio muscolare che gli aveva fatto saltare la sfida contro il Lecce ed oggi sarà in panchina. Ancora ai box invece Stanislav Lobotka e Nikita Contini.