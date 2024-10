TuttoSport – Conte capace di trasformare il disappunto dell’ambiente in applausi

Come riporta Tuttosport, Antonio Conte è stato capace di trasformare il disappunto dei tifosi azzurri in applausi: “Antonio Conte l’uomo capace di trasformare il disappunto dei tifosi del Napoli in applausi scroscianti. La parola «scudetto» ora si fa sempre più impossibile da ignorare. Milan, Atalanta, Inter e poi la Roma dopo la sosta, rappresentano per il Napoli un banco di prova cruciale per misurare le ambizioni reali di questo progetto. Si parte domani contro la squadra di Fonseca, riposata dopo il rinvio del match contro il Bologna e priva di sei calciatori tra squalifiche e infortuni“.