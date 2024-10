Il giornalista Riccardo Trevisani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset, durante Pressing, al termine della partita tra Inter e Juventus, terminata 4-4:

“La peggiore notizia per Inter e Juventus è che il Napoli non è ancora al suo prime. Ha avuto un calendario benevolo, ora iniziano le grandi sfide, ma io credo sia ancora al 50%, in terza marcia, senza Lobotka e con Lukaku al 30%, quindi per Inter e Juve le cose possono anche peggiorare”.