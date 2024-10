La Repubblica – Napoli, Conte pensa a Simeone dal primo minuto contro il Milan

Secondo quant riportato da La Repubblica, Antonio Conte starebbe pensando a schierare Giovanni Simeone titolare come punta centrale al posto di Romelu Lukaku per la gara di San Siro contro il Milan: “Meglio era andata nella trasferta in Toscana con Simeone, che aveva avuto un ottimo impatto subentrando dalla panchina nella ripresa. Per questo il Cholito può diventare un’opzione concreta già per la super sfida di San Siro. La strada maestra a disposizione di Conte per ritrovare con più regolarità la strada del gol è il recupero ad alti livelli di Lukaku, che si è smarrito in modo inatteso proprio dopo la sosta di campionato. Il primo a saperlo è lo stesso Lukaku, che sente il peso della responsabilità di indossare la maglia del Napoli e anche nei confronti di Conte, che si è esposto per riportarlo in Italia“.