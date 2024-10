L’ex calciatore e capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce:

“Si poteva pensare ad un Napoli in lotta per lo Scudetto, ma a +4 dopo 9 giornate non l’avrebbe immaginato nessuno. Poi dopo quella prima sconfitta credo proprio nessuno in Italia. Sofferto col Lecce? Quando trovi 11 giocatori che difendono non è mai facile”.