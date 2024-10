Cds – Milan-Napoli, a San Siro tornano i titolari Politano e Kvara sulle fasce

Il Corriere dello Sport ha riflettutto sulla possibile formazione del Napoli che schiererà Antonio Conte contro il Milan: “Fuori Ngonge e Neres per il Milan: toccherà a Kvara e a Politano agire nei due alle spalle delle punte, Lukaku e McTominay se Conte andrà a giocarsela con l’ormai classico 4-2-4 che in fase di sviluppo offensivo diventa 4-2-2-2, con McT che si alza al fianco del centravanti belga. Con il Lecce hanno cominciato la giornata in panchina, hanno respirato un po’ dopo otto esibizioni consecutive dal primo minuto che per Kvara sono anche state di più, considerando gli impegni con la nazionale georgiana nel corso delle due soste, ma domani torneranno a recitare da titolari. Cruciale il ruolo di Politano, praticamente un quinto in fase difensiva: l’interpretazione a tutta fascia, a destra, permette al Napoli di disegnare una linea a cinque, con Di Lorenzo più dentro al campo“.