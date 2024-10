Cdm – Napoli, Politano pronto a tornare titolare per la sfida contro il Milan

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, contro il Milan Matteo Politano tornerà titolare: “Il Napoli controbatte con una squadra compatta, che sa stare in pochi metri quando è necessario, sulla catena di destra ha la resistenza organica di Politano chiamato a supportare Di Lorenzo nella copertura difensiva, avendo, però, anche poi la gamba e le capacità tecniche per ripartire. Neres è pronto a subentrare, si propone come arma con i suoi dribbling, la sensibilità verso l’assist, la capacità di creare squilibrio sia a destra o a sinistra, dove c’è il fattore Kvaratskhelia. A Milano bisognerà essere pratici e soprattutto compatti“.