Patrick Dorgu si mette in mostra: Napoli e Conte lo osservano

Nella sconfitta contro il Napoli, si distingue la prestazione di Patrick Dorgu. Il giovane classe 2004 ha dimostrato le sue qualità al Maradona, attirando l’attenzione di Antonio Conte e del Napoli.



Nonostante la sconfitta, il Lecce ha visto in Dorgu un protagonista della partita. L’allenatore del Napoli ha elogiato il danese a fine partita, confermando l’interesse che da tempo Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, nutre nei suoi confronti. La sfida al Maradona ha offerto l’opportunità di osservare Dorgu da vicino, e il giocatore ha superato con successo questa prova. Sebbene il Napoli si stia preparando per un possibile acquisto, è probabile che un’operazione possa concretizzarsi in estate piuttosto che nel mercato di gennaio.