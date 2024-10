Meret: “Il rinnovo non mi condiziona, siamo in trattativa”

Alex Meret ha parlato in conferenza stampa al termine della partita in cui il Napoli ha ottenuto una vittoria di misura contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW:

“Abbiamo fatto una buona prestazione ma oggi non era facile. Abbiamo lasciato qualche spazio in ripartenza e qualcosa sulle palle inattive ma è stata una buona prestazione da parte di tutti”

“Vedo grande disponibilità e sacrificio da parte di tutti.Tutti sono pronto a tornare a centro all’ora. Facciamo tutto quello che ci chiede il mister e stiamo raccogliendo i frutti”.

In riferimento al rinnovo di contratto ha affermato: “Questa cosa non mi condiziona, io lavoro tutti i giorni per la partita e al resto ci pensano i miei agenti: so che stanno parlando in questo periodo, non vedo problemi”.