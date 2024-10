Lukaku delude ancora: prestazione negativa contro il Lecce

un altro pomeriggio deludente per Romelu Lukaku. Dopo una prestazione negativa contro l’Empoli, il centravanti belga si ripete anche contro il Lecce. La Gazzetta dello Sport gli assegna un voto di 5, evidenziando che, nonostante i palloni in area, viene frequentemente anticipato e fallisce un’occasione , calciando in curva: “ non riesce nemmeno a sfruttare il suo fisico”.



Il Mattino esprime un giudizio altrettanto severo, con un voto di 5: “Lukaku non riesce a capire quali movimenti effettuare per ricevere il pallone e aiutare la squadra. Contro una difesa a zona del Lecce, spesso si scontra con Baschirotto e Gaspar. L’errore clamoroso al 54′ è decisivo, e al 76′ riesce finalmente a controllare un pallone al volo”.

Al contrario, La Repubblica e il Corriere dello Sport offrono un’analisi più favorevole: il primo assegna un 5,5, mentre il secondo un 6, lodando la sua determinazione e il bellissimo stop con assist per Raspadori nel finale: “Cerca di farsi notare nel primo tempo, mentre nel secondo tempo sbaglia un gol da posizione favorevole, ma lotta nel caos e serve a Raspadori un assist di ottima fattura”.

Infine, anche Tuttosport riconosce la sua volontà di sacrificarsi per il reparto offensivo, concedendogli la sufficienza: “Si impegna molto, ma manca solo un gol per elevare ulteriormente la sua prestazione”.