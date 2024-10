Lobotka rientra per il Milan? Le ultime sulle sue condizioni

Infortunatosi durante la partita di Nations League tra la sua Slovacchia e l’Azerbaijan, Stanislav Lobotka è fuori dalle convocazioni di Conte da 2 match. Il centrocampista classe 94′ sta lavorando per il suo rientro, ma la strada sembra non essere ancora chiara. Il mister lo vorrebbe per la partita di martedì contro il Milan, le sue condizioni però non sembrano ancora permetterlo.

Lobotka, difatti, soffre attualmente di un problema muscolare che non gli ha permesso di unirsi alla squadra neppure in allenamento nella scorsa settimana. In queste ore il Napoli valuterà al meglio le sue condizioni decidendo la sua sorte per la trasferta di Milano, la cui partenza è programmata per domani.

In caso di forfait, a giocare nel mezzo del campo a San Siro sarà ancora una volta Billy Gilmour, affiancato da McTominay da un lato ed Anguissa dall’altro. Il tutto è ancora in bilico, il Napoli sceglierà nelle prossime ore.