Il Napoli torna su Dragusin, il Milan valuta Raspadori e Bonny

Il Napoli è molto attivo in questo periodo, spinto da un avvio di stagione positivo che ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi. L’obiettivo della squadra è lottare per le prime posizioni in classifica, con la speranza di contendere il titolo di campione d’Italia. Per questo motivo, il presidente De Laurentiis è disposto a supportare eventuali richieste di Conte con un nuovo acquisto.

Inizialmente, il Napoli aveva bisogno di un esterno capace di coniugare fase difensiva e offensiva, ma ora si sta considerando l’acquisto di un difensore centrale per rinforzare la coppia formata da Buongiorno e Rrahmani. Tra le opzioni c’è Dragusin, un difensore rumeno che era già stato un obiettivo del club azzurro meno di un anno fa. Tuttavia, la trattativa non era andata a buon fine a causa della concorrenza di altri club, come Bayern Monaco e Tottenham, che alla fine hanno spuntato Dragusin, il quale ha firmato un contratto fino al 2030 per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro, bonus inclusi.

Quest’anno, Dragusin ha collezionato solo 5 presenze e sarebbe lieto di trovare più spazio in campo. Al momento, l’interesse del Napoli è solo un’idea, ma potrebbe trasformarsi in un’ipotesi concreta a seconda delle decisioni del Tottenham riguardo a una possibile cessione e le modalità di quest’ultima.

Nel frattempo, si segnala anche il forte interesse del Barcellona per Lobotka. Il centrocampista è molto apprezzato, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsene. Infine, il Milan potrebbe farsi avanti sul mercato degli attaccanti, più probabilmente in estate.

Per il Milan, la priorità per il mercato di gennaio rimane trovare un vice-Fofana e, eventualmente, un esterno sinistro alternativo a Theo Hernandez. Tuttavia, il club sta già guardando al futuro, in particolare per il reparto offensivo.

Attualmente, Abraham è in prestito dalla Roma, mentre Jovic è in scadenza di contratto. Raspadori potrebbe essere un acquisto ideale, ma per portarlo in squadra è necessaria un’offerta significativa. Per questo motivo, il Milan sta valutando con interesse anche Bonny del Parma, un giocatore che interessa anche al Napoli.