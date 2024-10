Finisce qui! Game over a San Siro! Il risultato del derby d’italia sorride al Napoli

I partenopei e Antonio Conte in vista della sfida infrasettimanale col Milan che si giocherà martedì 29 ottobre alle 20.45, proprio qui a San Siro, arrivano con un morale alle stelle 5 vittorie di fila di cui 4 in campionato con Palermo (coppa italia), Monza, Como, Empoli, Lecce (Serie A) e con 4 punti di vantaggio sull’Inter e 5 sulla Juventus dopo il pareggio per 4-4 nel derby d’italia terminato pochi minuti fa. Partita pazzissima alla scala del calcio!

Se il Napoli dovesse vincere tutto il filotto dei 4 big match contro Milan, Atalanta, Inter e Roma, poi il Torino e 2 volte di seguito la Lazio prima in coppa italia il 4/12/2024 fuori casa allo stadio Olimpico e poi 4 giorni dopo (8/12/2024) allo stadio Maradona il match di campionato può credere allo scudetto?