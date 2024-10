Di Lorenzo gol regolare. Rigore su Politano? La moviola della Gazzetta

Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli di Conte trova la sua settima vittoria in campionato, portandosi momentaneamente a +5 sulla seconda in classifica. Contro il Lecce, oltre alle emozioni, non sono mancate scelte arbitrali discutibili. In particolare a far discutere è stata la scelta del direttore di gara Tremolada sul rigore non concesso al Napoli per fallo di Banda su Politano, ma non solo. Questa la moviola della Gazzetta dello Sport:

“Diversi episodi controversi nella partita. Giusto annullare al 26’ il gol di Di Lorenzo che è in fuorigioco nel momento del tiro di Olivera. Il capitano del Napoli si rifà al 73’: gol regolare, il contatto con Krstovic è lieve, Tremolada convalida e il Var non interviene. Mancano però due fischi di rilievo. Al 61’ Politano anticipa Banda che lo travolge: ci stava il rigore. Al 92’ Di Lorenzo atterra Rebic: intervento da giallo. Per il difensore del Napoli sarebbe stato il secondo“.